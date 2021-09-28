AKP'nin gözde bürokratıydı, bakan oldu: Tüm ailesine çift maaş bağlamış!

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, AKP'nin gözde bürokratlarından olan ve bir dönem bakanlık görevinde de bulunan Cahit Turhan'ı bugünkü köşesine taşıdı. Öztürk, Turhan'ın kimleri çift maaşlı yaptığını da köşesinden paylaştı.

Öztürk'ün bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Torpil, adam kayırma almış başını gidiyor. Çoğu üniversite mezunu milyonlarca genç bırakın alanıyla ilgili iş bulmak, “Ne olursa” deyip bir işe girmenin çabası içinde. Ama bazılarının böyle bir derdi olmuyor, basamakları ikişer-üçer atlayarak yükseliyor, üstelik çift maaşlı bile olabiliyor.

AKP'nin gençlik, ilçe, il yönetiminde olmak da iş için büyük ayrıcalık. İçişleri Bakanı bir araştırma yaptırsa, hangi belediyede kaç özel kalem müdürü göreve başlatılmış, bunlardan kaçı birkaç gün sonra yatay geçişle Devletin değişik birimlerinde göreve başlamış… Hem öyle böyle değil bir anda il müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcısı yapılanlar da oluyor.

Danışman kadrolarına

Trabzon'da hızla yükselen birisi, bu makama İçişleri Bakanı'nın desteğiyle geldiğini söylemişti. Tabii belediyelerde bu araştırma yapılırken, İçişleri Bakanlığı kendisine de bakmalı. Müşavir, danışman, basın müşaviri diye başlatılanların sayısını da açıklamalı.

İki dönem AKP'den Trabzon-Çarşıbaşı Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Coşkun Yılmaz oldu Başdanışman. AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Faik Hacıoğlu oldu başdanışman. AKP eski Gençlik Kolları Başkanı Erdem Sürmen oldu başdanışman. Bir de son dönemde alınan kaymakamların da parti bağları açıklanmalı. Gençlik Kolları Başkanı kaymakam yapılmış, o da Trabzon'da esnaf ziyaretlerinde bulunduğunu sosyal medyada paylaşıyor.

Çift maaşlı yaptı

Cahit Turhan, AKP'nin gözde bürokratları arasındaydı. Karayolları Genel Müdürlüğü yaptı. Binali Yıldırım'ın Turan'ı bu görevden alması üzerine, Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu koordinatörlüğüne getirildi. Ardından Danıştay 6. Daire Üyesi oldu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra emekliye ayrıldı. Dedim ya AKP'nin vazgeçemediği bürokrat olduğunu. Cahit Turhan, 10 Temmuz 2018'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yapıldı. Bakanlığı döneminde birkaç akrabası için neler yaptığına bakalım:

-Bakan Cahit Turhan, göreve gelir gelmez ilk olarak en yakındakileri düşündü. Eniştesi Ali Kemal Yıldız'ı Trabzon Tarım İl Müdür Vekili ve Rize'de bulunan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi yaptı. Böylece, eniştenin çifte maaş almasını sağladı.

-Eniştesinin kardeşi Enver İskurt'u bakan yardımcısı ve PTT yönetim kurulu başkanı olarak atadı, çift maaş almasını sağladı.

-Karayolları İzmir Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu da Karayolları Genel Müdürlüğü'ne atadı. Uraloğlu, TTNET yönetim kurulu başkanı yapıldı ve onun da çift maaş almasını sağladı.

-Cahit Turhan, oğlu Mustafa Nusret Turhan'ı bir başka kurumun özel kaleminden Karayolları Genel Müdürlüğü'ne götürerek, Kanal İstanbul'un kontrol mühendisi yaptı.

Cahit Turhan, biraz daha kalsa akrabalarının tamamını çift maaşlı üst görevlere getirecekti ama bakanlık dönemi için zaman kalmamıştı.

Aldığı tek maaşı karın tokluğuna yeten milyonlar 'buna da şükür' derken, birkaç maaşla 'kıyak' yaşam sürdüren AKP'liler sıklıkla kamuoyunun gündemine geliyor.