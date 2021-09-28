Ravza Kavakcı Kan'ın İBB'den aldığı paraları aklayan hakimin kimliği şaşırtmadı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AKP'li Ravza Kavakcı Kan'ın İBB'den aldığı 155 bin doları ve 59 bin lirayı köşesine taşıdı, konuya ilişkin "olayın güncelliği yok" kararı veren hakimin kim olduğunu açıkladı.

Pehlivan'ın yazısı şöyle:

ABD’de siyaset eğitimi almaya hak kazandınız. Peki, masraflarınızı kim karşılayacak? Teksas’ta yaşayan babanız mı yoksa bir belediye mi?

Seçiminizi yaptınız. Bu nedenle bir belediyenin şirketinde işe başvurdunuz. O şehrin insanları için ter dökmeyi değil de onların parasıyla ABD’de yaşamayı istediniz.

Ne şanslısınız: Hemen işe alındınız. Hemen belediye yöneticisi size sponsorluk mektubu yazdı. Yıllarca belediyeden akan toplam 155 bin doları ve 59 bin lirayı hesabınızda buldunuz.

Gün geldi, devran döndü, tatlı hayat bitti. O belediyenin yeni başkanı hakkınızda bir müfettiş görevlendirdi. O müfettiş her satırı resmi yazışmaya ve dekonta dayanan bir rapor yazdı. Yetmedi, o belediye hakkınızda suç duyurusunda bulundu. Yetmedi, aldığınız para faiziyle geri istendi. Gazetecinin teki de çıktı, işte tüm bu yeni gelişmeleri köşesine taşıdı.

Sonra bir hâkim çıktı. O gazetecinin “basın hürriyetinin sınırlarını aştığını”söyledi. Yeni çıkan müfettiş raporuna rağmen, “zaten güncelliği de yok bu meselenin” dedi. Ne garip, sadece siz değil, gazeteci de şaşırmadı bu karara.

Zira o gazeteci, baktı kararın altında imzası olan hâkimin ismine...

2019’da hâkimliğe geçen avukatlardan biri olduğunu gördü. Sonra YÖK’ün sitesinde yüksek lisans tezini buldu. Orada özgeçmişi vardı.

Bir de ne görsün o gazeteci? AKP yönetimindeki İBB dönemine dair bir yazıyla ilgili karar veren hâkim, AKP yönetimindeki İBB’de yedi yıl boyunca avukatlık yapmıştı.