İstanbul Valiliği’nden HDP binasına saldırı açıklaması

İstanbul’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bahçelievler İlçe Örgütü binasına silahlı saldırı düzenlenmiş ve silahlı ve bıçaklı bir saldırgan HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasında iki partiliyi yaralamıştı.

Olay üzerine bir açıklama yayımlayan İstanbul Valiliği, konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirterek M.E.S. isimli şüpheli şahsın gözaltına alındığını ve 2 adet kurusıkı tabanca ile 6 adet mermi ele geçirildiğini ifade etti.

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün saat 13.30 sıralarında alınan bir ihbarda; HDP Bahçelievler ilçe binasına giden şüpheli bir şahsın, ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu binayı kaçarak terk ettiği bildirilmiştir.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce (M.E.S) isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmış, (2) adet kurusıkı tabanca ve (6) adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilmiştir.

Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.