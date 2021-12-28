İstanbul’da HDP binasına giren silahlı ve bıçaklı saldırgan iki kişiyi yaraladı

İstanbul’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bahçelievler İlçe Örgütü binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, kimliği belirlenemeyen saldırgan, girdiği ilçe binasında parti üyeliği hakkında sorular sordu. Daha sonra kendisine çay ikram eden Ramazan Dişarı’nın üzerine çay döken saldırgan, bıçakla saldırdı. Saldırganı engellemeye çalışan parti üyesi Aziz Şimşek de hafif yaralandı.

Partililer tarafından engellenmeye çalışılan saldırgan, ilçe binası önünde bulunan bir fırına kaçtı. Saldırgan, olay yerine gelen polisler tarafından götürüldü.

Saldırının ardından HDP Milletvekili Züleyha Gülüm ve partililer ilçe binasına geldi. Polisin olay yerinde inceleme yaptığı belirtildi.

Uğradığı saldırı sonucu yaralanan Ramazan Dişarı, yaşananları anlattı. Saldırgana çay ikram ettiğini belirten Dişarı, “Çayı verdikten sonra göğsümün üzerine döktü. Sonra ‘Sizi öldürmeye geldim’ diyerek hakaretler etti. Daha sonra elini silahına götürdü ve bir diğer eliyle de bıçakla saldırdı bana. Göğsümden yara aldım. Aynı zamanda oradaki arkadaşlarımız durdurmaya çalıştı. Bu sırada bir arkadaşımıza daha bıçak çekti. Onu engellemek için bıçağı tuttum. Bu sırada elim kesildi. Diğer arkadaşımız da hafif elinden yaralandı” dedi.

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü ise "İstanbul Bahçelievler ilçe binamıza yönelik bir silahlı saldırı girişimi olmuş. Silahın tutukluluk yapması sonucundan büyük bir faciadan dönülmüş. Saldırgan gözaltına alınmış" paylaşımında bulundu.