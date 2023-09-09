İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'taki olaya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği Esenyurt'ta yaşanan olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, Esenyurt ilçesinin Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana gelen olayda N.T. adlı yurttaşın hayatını kaybettiğini, olayla ilgili yabancı uyruklu A.H. adlı şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İddiaya göre, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde çocukların kavgasına büyükler karışınca Suriyeli bir kişi komşusu N.T.'yi bıçakla öldürdü. Olay sonrası mahalleli ayaklandı, sokağa çıkıp protesto yürüyüşü yaptı. Öfkeli kalabalık Suriyelilerin iş yerlerine saldırıp "Ülkede mülteci istemiyoruz" şeklinde slogan attı.

Valiliğin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“İstanbul’un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde 08.09.2023 tarihinde meydana gelen olayda N.T. isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma sonucu yabancı uyruklu firari şüpheli (A.H.) yakalanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.” (ANKA)