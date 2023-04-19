İstanbul Valiliği'nden CHP seçim bürosuna saldırı hakkında açıklama

CHP'nin İstanbul Ataşehir'de Örnek Mahallesi'ndeki temsilciliğine silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 01.00 sıralarında Ataşehir ilçemiz Örnek Mahallesinde bulunan CHP Seçim İrtibat Bürosu önündeki parti flamalarının kesildiği, camlara yazı yazıldığı ve silahla havaya ateş edildiği ihbar edilmiştir.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalarda 6 şüphelinin parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılması olayına karıştığı, plakasız bir motosikletteki 2 şüphelinin de havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı tespit edilmiştir.

Olay yerinde 3 adet kurusıkı silah kovanı elde edilmiş olup, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."