İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'ne ne oldu?

26 Eylül 2019’da İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle hasar gören İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nin yıkımına 28 Temmuz 2020’de başlandı. Fakülte, eğitimine 20 gün ara vermek zorunda kaldı. Avcılar yerleşkesindeki fakülte zarar görmesi nedeniyle Büyükçekmece yerleşkesine geçiş gerçekleşti. Bu süreçte 1140 Veteriner Fakültesi öğrencisine, uzun süredir kullanılmayan bir tıp fakültesi binası tahsis edildi. Bina içinde laboratuvarlardaki kullanılmış deney malzemeleri ve sağlığa zararlı olabilecek materyaller imha edilmeden öğrencilerin, öğretim görevlilerinin ve çalışanların sağlığı hiçe sayılarak eğitime başlandı.

Tahsis edilen okuldan görüntüler:

İnşaatlar arasında Veteriner Fakültesi binası yok

Depremin üzerinden geçen 1,5 sene içinde Avcılar kampüsünde Rektörlük ve İdari Birimler binası, Mühendislik Fakültesi çelik konstrüksiyon AR-GE binası, İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümleri binası, Kimya, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri binası, Jeoloji, Jeofizik, Maden, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği ile Mühendislik Bilimleri bölümleri binaları, Veteriner Fakültesine ait çelik konstrüksiyon Hayvan Hastanesi binası, Öğrenci Kültür Merkezi ve Yemekhane binası, Isı Merkezi binası olmak üzere 8 binanın inşaatına başlandı.

Yapılan inşaatların arasında Veteriner Fakültesi binası olmaması Veteriner Fakültesi öğrencilerini hayal kırıklığına uğrattı. 2021-2022 Eğitim öğretim döneminde eskisi gibi Avcılar yerleşkesinde eğitim görmek isteyen öğrenciler, Twitter'da "okulumuzu istiyoruz" etiketiyle Büyükçekmece’de tahsis edilen binanın sağlık koşullarına uygun olmadığını, öğrencilerin sayısını kaldıramayacak boyutta olduğunu belirtti. Öğrenciler, veteriner hekimliğin uygulamaya dayalı bir meslek olduğuna bu nedenle fakültenin hayvan hastanesine yakın bir binada eğitim görmeleri gerektiğine de vurgu yaptı.

Büyükçekmece kampüsüne gitmek için her gün otobüs sırasına giren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşalı öğrenciler.

Birçok veteriner hekim ve veteriner fakültesi öğrencisi tarafından desteklenen İüc Veteriner Fakültesi öğrencilerine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Nuri Aydın’dan henüz bir yanıt gelmedi.

Büyükçekmece kampüsüne gitmek için her gün bu otobüs sırasına giren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşalı öğrenciler.

Fakültenin eski hali