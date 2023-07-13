'İstanbul, trafik yoğunluğunda 15'inci sıraya geriledi'

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökce, trafik yoğunluğu açısından 2019 yılında megakentler arasında 9'uncu sırada yer alan İstanbul'un 15'inci sıraya gerilediğini duyurdu.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul'un trafik yoğunluğu açısından nüfusu 8 milyondan yüksek olan megakentler arasında 15'inci sıraya gerilediğini açıkladı. 

Gökce, 2019 yılında İstanbul'un trafik yoğunluğu açısından 9'uncu kent olduğuna dikkat çekti. 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, şunları kaydetti:

"2019'da 416 şehir arasında en yoğun trafiği olan 9'uncu şehirken, bugün mega şehirler arasında 15'inci olduk"

Haber

Görülmemiş bir hızla ihraç edildi: Yargıç Ahmet Çakmak'ın ihraç 'gerekçeleri' neler?