'İstanbul, trafik yoğunluğunda 15'inci sıraya geriledi'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul'un trafik yoğunluğu açısından nüfusu 8 milyondan yüksek olan megakentler arasında 15'inci sıraya gerilediğini açıkladı.
Gökce, 2019 yılında İstanbul'un trafik yoğunluğu açısından 9'uncu kent olduğuna dikkat çekti.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, şunları kaydetti:
"2019'da 416 şehir arasında en yoğun trafiği olan 9'uncu şehirken, bugün mega şehirler arasında 15'inci olduk"
TomTom Trafik Endeksi— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) July 13, 2023
(Nüfusu 8 milyondan büyük 19 megaşehir arasında - en yoğun trafikten en düşüğe)
1. 🇬🇧 Londra
2. 🇮🇳 Bengaluru
3. 🇵🇪 Lima
4. 🇫🇷 Paris
5. 🇲🇽 Mexico City
6. 🇦🇷 Buenos Aires
7. 🇺🇸 New York
8. 🇯🇵 Tokyo
9. 🇮🇩 Jakarta
10. 🇮🇳 Yeni Delhi
15. 🇹🇷 İstanbul