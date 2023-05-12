İstanbul Ticaret Odası'nda konuşan Bakan Kurum'a 'burada siyaset yapmayın' uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili adayı Murat Kurum, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Meclis Toplantısı'nda konuştu.

Güvenden ve istikrardan yana olduklarını belirten Kurum, konuşmasında "İstanbul Ticaret Odası da buradaki sanayicilerimiz de iş dünyamız da Recep Tayyip Erdoğan'dan yanadır" ifadelerini kullandı.

Sermaye çevrelerinin Erdoğan'dan yana olduklarını savunan sözlerin ardından Kurum'a İTO Meclis Üyesi Barış Avşar tepki gösterdi. Avşar, Kurum'a, "Sayın Bakan'ım, siyaset yapmayın" dedi.

'Bakan misafir adabının dışına çıktı'

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Avşar, "Sevgili dostlar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün İTO Meclisimize ziyarete geldi. Ancak meclis kürsüsünde misafir adabının çok dışına çıkarak siyaset yapmaya başladı. Ben de kendisine cevabını verdim. İstanbul Ticaret Odası sizin arka bahçeniz değil!" ifadelerini kullandı.