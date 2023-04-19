İstanbul surlarına Erdoğan afişine tepki: 'Kanun tanımıyorlar'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim afişlerinin İstanbul surlarına asılmasına tepki gösterdi.

Hazine’ye ait olan İstanbul surlarına seçim afişi asılmasının yasak olduğuna dikkat çeken Kaftancıoğlu gerekli itirazları yaptıklarını belirtti.

Kaftancıoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

“Kanun tanımıyorlar biliyoruz biz yine de teşhir edelim ve görevlileri görevlerini yapmaya davet edelim. Görevlerini yapmayan partizan kamu görevlilerine 14 Mayıs’tan sonra denk gelmeyeceksiniz nasıl olsa! Hazineye ait olan İstanbul Surlarına yasaya göre bunların açılması yasak! Elbette itirazlarımızı yapıyoruz, yapacağız. Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz! 31 Mart öncesinde de bu filmleri çok izlemiştik. Filmin sonunu hepimiz biliyoruz.”