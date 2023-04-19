AKP'li eski vekilin, vekil adayı oğluyla tartışan güvenlik görevlisine yumruk attığı iddia edildi

Balıkesir'den 24. dönem AKP milletvekili ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Cemal Öztaylan’ın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın da katıldığı iftar yemeği öncesinde bir güvenlik görevlisine yumruk attığı iddia edildi.

Yerel gazete Velhasıl'ın haberine göre milletvekilliği döneminde "hayvanlar" ve "hıyarlar" gibi sözleriyle tepki çeken, Meclis kürsüsünde "Ne Ermeniyim ne Hrant Dink’im" sözleriyle mizah dergisi Gırgır’a kapak olan AKP'li eski vekil Cemal Öztaylan, güvenlik görevlisine attığı yumrukla gündeme geldi.

Gazetenin aktardığına göre AKP Genel Merkezi'ne yansıyan olay şu şekilde gelişti:

Cemal Öztaylan’ın oğlu AKP Balıkesir 4. Sıra Adayı Ali Taylan Öztaylan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın da davetli olduğu Altıeylül Belediyesi’nin muhtarlar için düzenlediği iftar alanına geldi. Muhtarlar ve davetlilerle selamlaşan vekil adayı kendileri için ayrılan alana gitmek isterken listeleri kontrol eden güvenlik görevlisinin “Partili misiniz, muhtar mısınız” sorusuyla karşılaştı. Öztaylan’ın “Partili ve vekil adayı olduğunu” ifade etmesine rağmen sorun yaşanınca vekil adayı iftar alanını terk etti. Kapıda eski vekil ve Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı babası Cemal Öztaylan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın da olduğu kalabalık bir grupla karşılaştı. Sagay’ın ‘Nereye gidiyorsun’ sorusu üzerine genç vekil adayı yaşadıklarını anlattı.

Ali Taylan Öztaylan ısrarlara rağmen iftar yemeğine katılmazken, beraberindeki ekiple birlikte iftar alanından ayrıldı. Oğlunun yaşadığı sorun üzerine Cemal Öztaylan hışımla güvenlik görevlisinin yanına gitti. Güvenlik görevlisine sözlü tepki gösteren Öztaylan’ın, tartışmanın büyümesi üzerine yumruk salladığı iddia edildi. Sagay ve etrafındakiler tarafından güçlükle sakinleştirilen Cemal Öztaylan’ın da tepki göstererek iftara katılmadığı öğrenildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın katıldığı iftar yemeğinde yaşanan olayın AKP Genel Merkezi’ne yansıdığı iddia edildi.

'Bizim gibi hayvanlar, hıyarlar' sözleri gündem olmuştu

İlginç açıklamaları ve benzetmeleriyle bilinen Öztaylan, 2009 yılında partisinin belediye meclisi adayı Celil Karabıyık’ı, “Bu adam, sizin ve benim gibi hayvanların rahat yaşaması için babasını toprağa veren kişidir” sözleriyle tanıtıp şaşkınlık yaratmıştı. Öztaylan, 22 Temmuz seçimleri öncesi 15 Haziran 2007’de Sındırgı İlçesi Meydan Park Kafeteryası’nda milletvekili adaylarının tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, sözü yine "şehit arkadaşı"na getirip, “Onların bizim okuyacağımız Fatiha’ya, Elham’a, duaya ihtiyaçları yok. Onların şefaatine bizim gibi hıyarların ihtiyacı var. Ama bazı hıyarlar da cenaze namazı kılmadan, dışarıda alkış tutuyorlar” demişti.

Tarihler 2011 yılını gösterdiğinde Öztaylan, tartışma yaşadığı dönemin Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekel’in protokolün gözü önünde üzerine yürümüş ve Kaymakamlık bahçesinde “Babamın adını ağzına alma lan” diye tepki göstermişti.