İstanbul Sultangazi’de orman yangını

Sultangazi’de çıkan orman yangınına itfaiyenin havadan da destek istediği bildirildi.

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İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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