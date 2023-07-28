İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
patronların ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
İstanbul Sultangazi’de orman yangını
Sultangazi’de çıkan orman yangınına itfaiyenin havadan da destek istediği bildirildi.
Haber Merkezi
İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.