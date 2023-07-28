Yangın söndürme ihalesi de AKP'li patrona gitti: Bu yaz 8,8 milyon lira kazandı

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra taşeron şirketler de yer alıyor. Milyonlarca liralık ihaleleri alan bu şirketlerin AKP ile bağlantıları çıktı.

BirGün'de yer alan habere göre son iki ayda, Muğla, Aydın, Antalya ve İstanbul’daki orman yangınları için ihaleler düzenledi. Dört kent için düzenlenen ihalelerin tamamını Kuvvetli Mühendislik Ormancılık Şirketi aldı. Şirkete dört kentteki orman yangınlarını söndürmeleri için toplam 8 milyon 858 bin lira ödendi.

Şirketin sahibi ve MÜSİAD Zonguldak Şube Başkanı olan Salih Kuvvetli, 2018 genel seçimlerinde Zonguldak’ta AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu.

AKP’li Kuvvetli, 2018-2023 yılları arasında kamudan tam 109 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise yaklaşık 61 milyon lira. Ayrıca Kuvvetli, Essa Ormancılık isimli şirketleriyle de kamudan 2021-2023 yılları arasında 19 ihale aldı. Bu ihalelerin de toplam bedeli ise 15 milyon 560 bin lira.