İstanbul merkezli 'FETÖ' operasyonu: Aralarında askerlerin de olduğu 15 gözaltı

İstanbul merkezli "FETÖ"nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince "örgüt adına beyanlar bulunan, örgütün iletişim modeli olan ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan diğer üyelerle iletişime geçen ve onları kamu görevlerine sızdıran" 19 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yapılan tespitlerin ardından aktif görevde olan 3 astsubay, 2 uzman çavuş, uzman erbaş daha önce ihraç edilen üsteğmen, teğmen, emekli astsubay, istifa etmiş uzman çavuş, 7 eski askeri öğrenci ve bir avukatın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, adresinde bulunmayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 3 zanlı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.