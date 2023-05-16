Erdoğan: Partimde maalesef bir düşüş söz konusu

Aklımda olanlar ben de kalsın ki bu arada göreve geçici olarak bir Meclis Başkanı gelecek. Devlet Bey ile bu süreci geçirmiş olacağız. Müsadesiyle oldu. Hak onun. İnşallah hayırlısıyla bu adımı atmış olacağız. Devlet Bey'in o devlet anlayışı içindeki sükuneti ile atlatır. Meclis Başkanlığı seçimlerini de geçirmiş gibi olur.