Çakıcı'dan Erdoğan'a oy çağrısı: 'Yarım işleri tamamlanması elzemdir'

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı 28 Mayıs seçimleri için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısı yaptı. Çakıcı, Erdoğan'ın "tamamlaması gereken işler" bulunduğunun da altını çizdi.

Çakıcı yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"20 yıldır ülkemiz dünya ile iletişim halindedir devlet ve milletimizin bir 5 yıl daha devlet başkanımız olan sayın Recep Tayyip Erdoğan 'a ihtiyacı vardır. Yarım işleri tamamlanması elzemdir. Batı ve okyanus ötesi sayın devlet başkanımızı iktidardan indirmek için yurt içi ve yurt dışında hain odakları desteklemektedir. Buradan beni seven Kürt, Türk, Boşnak, Arnavut, Laz, Gürcü, Türkmen, Alevi, Sünni, Arap, Çerkez, Abaza, Çeçen ve cezaevinden çıktığım günden beri tanıdığım tanımadığım Türkiye'nin her yerinde resimler çektiren genç kardeşlerimize ve tüm sevenlerime tüm mahkûm yakınlarına 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sayın Recep Tayyip Erdoğan a verilmesini kalbi olarak sizlerden isteğimdir."