İstanbul merkezli 'FETÖ' operasyonu: 7 Maliye personeli gözaltına alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettişleri ve gelir uzmanlarına yönelik "FETÖ" operasyonuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu yürütülen soruşturmalar kapsamında, "FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde vergi müfettişlerinden sorumlu mahrem imamlarla ankesör ve büfe telefonları üzerinden çok sayıda irtibat kaydı ve ortak baz birlikteliği bulunduğu tespit edilen ve haklarında itirafçı beyanı da bulunan Hazine Maliye Bakanlığı personeli 7 aktif vergi müfettişi ve 2 aktif gelir uzmanının gözaltına alınmasına" karar verildi.

Bu karar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde gece saat 01.00'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalamasına, yönelik ise çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.