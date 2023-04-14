Kaymakamlık sınavında mülakat skandalı: İki cemaat referans alındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kamuya işe alımlarda mülakatın kaldırılacağını duyurmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın açtığı kaymakamlık sınavını kazananların listesi açıklandı.

16 Ekim 2022'de gerçekleşen sınavın ardından 800 kaymakam aday adayı mülakata çağrıldı, Ocak 2023'te yapılan ve bir ay süren mülakatlarda başarılı olanların açıklanması ise 3 ayı buldu.

T24 yazarı Tolga Şardan, listelerin açıklanmasında yaşanan gecikmenin nedenini şu sözlerle anlattı:

"Bakanlık kaynaklarından edindiğim bilgilere göre, 200 kişilik listenin hazırlanmasındaki gecikme, şimdilerde siyaset sahnesinde tartışılan sözlü sınav ve liyakat konusundan kaynaklandı. Kazananların listesini komisyon başkanı (bakanlık Personel Genel Müdürü Fatih) Serdengeçti bizzat oluşturdu.

Tabii Bakan Soylu'ya ulaşan 'notlar'ın listenin hazırlanmasında etkili olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Ancak ben yine de belirteyim. Bu isimlerin bir bölümüyle ilgili bilgiler mevcut. Mesela halen Mülkiye Başmüfettişi olarak merkezde görev yapan bir valinin kızı sınavı kazandı. Yine AKP'de siyaset yapan ve AKP iktidarında bürokraside görev alan bazı isimlerin yakınları da kazananlar arasında yer aldı.

Mülakat konusunda ortaya atılan iddialardan birisi, bazı adayların birden fazla kez sözlü sınava alınması. Hatta öyle ki; beş – altı kez mülakata giren aday olduğu ifade ediliyor.

Listeye genel olarak bakıldığında yapılan değerlendirmelerde, İlim Yayma grubu ve Menzil cemaatinden referanslı isimlerin de bulunduğu bakanlık kaynaklarınca kaydediliyor.

Ayrıca, kaymakam adaylığı sınavının açıklanma tarihinin, İçişleri Bakanı Soylu'nun genel seçimlerdeki milletvekili adaylığının kesinleşmesiyle örtüşmesi, tamamen tesadüften ibaret olsa gerek!"