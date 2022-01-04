İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı: Sıkıntılara isyan etmeyin, şükredin

Maraş İl Milli Eğitim Müdürü'yken yaptığı gerici açıklamalarla tepki çeken ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atanan Cemal Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımları tepki çekti.

Yılmaz zamların ardından sosyal medyadan "Dünyada hepimiz imtihandayız. Zerre miktarı iyilik ve kötülük kaybolmuyor, kaydediliyor. Ya nimetlere şükredecek, sıkıntılara sabrederek kazanacağız. Ya da nimetlere nankörlük edecek, sıkıntılara isyan edecek kaybedeceğiz. Formülümüz: 'Sabret, şükret, tevbe et; cennete git'" paylaşımı yaptı.

Cemal Yılmaz kimdir?

Cemal Yılmaz'ın biyografisinde, yurt içinde ve yurt dışında, aile, iletişim, gençlik ve eğitim konularında konferanslar verdiği belirtiliyor. Çok sayıda STK'nın AGD, İHH, İlim Yayma Cemiyeti, İKEV ve TÜGVA gibi derneklerde yönetim kademelerinde görevleri bulunuyor. Yılmaz'ın geçmişinde 1999 yılında Milli Görüşcülere bağlı Sarıyer Milli Gençlik Vakfı’nda başkanlık yapması da yer alıyor.

Nurettin Yıldız’ın dostu

Cemal Yılmaz, Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü olduğu dönemde, yayımladığı videolar ve "6 yaşında kız çocuklarıyla evlenilebilir" yorumlarıyla kamuoyunda tepki toplayan Nurettin Yıldız'a tam destek vermişti. Cemal Yılmaz, “Altı yaşında çocukla evlenilebilir” diyen Nurettin Yıldız’a Twitter’dan “Ömrünü islama hizmete adamış @nurettinyildiz hocamızı itibarsızlaştırmak için çırpınıp durmaktalar” sözleriyle destek vermişti. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nurettin Yıldız'ı iğneleyen açıklamalar yapmasından sonra, Nurettin Yıldız'ı öven mesajlarını silen Yılmaz, twitter hesabını da bir süre askıya almıştı.

Öğretmenlere Kuran kursu

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenler ve okul yöneticileri için hizmet içi eğitim kapsamında "Kuran Okuma Kursu" açmıştı. İlçede Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler için ‘‘fişleme’’ niteliği kazanan kurs Meclis gündeminde taşınmıştı.

'Dava adamı olmak'

Cemal Yılmaz, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürüyken “hanımlara yönelik” notuyla ilan edilen “Dava Adamı Olmak” başlıklı bir programa ‘‘eğitmen’’ olarak katılmıştı. Yılmaz'ın daha sonra Küçükçekmece İHH temsilciliğinde katıldığı bir programın duyurusunda “Hedefi uğrunda kendini adamaya hazır bir dava genci olmaya niyet ederek çıktığımız bu yolda sizleri de aramızda görmek isteriz” denilmişti.

Cemal Yılmaz’ın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı dönemde Küçükçekmece’de Nurettin Yıldız'ın Arş'ın Gölgesindeki Genç ve Hayat Rehberi Sohbetleri adlı kitaplarını okullarda dağıttırdığı iddiaları üzerine Meclis’e soru önergesi verilmişti.