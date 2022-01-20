İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek, “Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbulluları, kentte yarın etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı uyardı.

Meteoroloji’den yapılan açıklama şöyle:

“İstanbul'da beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, 21.01.2022 Cuma günü öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” (ANKA)