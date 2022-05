İstanbul Havalimanı'nda Mapa ve Limak'ın hisselerinin Cengiz ve Kalyon'a devrine onay

Rekabet Kurulu, Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ ve Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin İstanbul Havalimanı'nı inşa etmek ve 25 yıl boyunca işletmek amacıyla 7 Ekim 2013 tarihinde kurulan İstanbul Grand Airport’taki (İGA) hisselerinin Cengiz Holding ile Kalyon Holding'e devrine onay verdi. Kurul, elektrikli kamyon ve otobüslerin şarj ağı için ortak girişim kurulmasına da vize verdi.

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerinin onaylanmasına karar verdi. Kararlar, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer aldı.

Duyuruya göre Rekabet Kurulu’nun onayladığı işlemler şöyle:

- Phillips 66 ve H2 Energy Europe AG tarafından, NewCo adlı ortak girişimin kurulması işlemini onaylandı. Gavilon Agriculture Investment Inc'in tek kontrolünün Viterra Limited tarafından devralınması işlemini uygun bulundu.

- Royal Boskalis Westminster NV'nin tek kontrolünün Hal Investments BV tarafından devralınması işlemine izin verildi.

- Nynas AB'nin dolaylı tek kontrolünün Davidson Kempner Capital Management LP tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verildi.

- Prima Assicurazioni SpA'nın ortak kontrolünün The Carlyle Group Inc tarafından dolaylı olarak devralınması işlemi uygun bulundu.

- Daimler Truck AG, Traton SE (iştiraki Traton International S.A aracılığıyla) ve Aktiebolaget Volvo (iştiraki Volvo Energy AB aracılığıyla) tarafından batarya-elektrikli ağır hizmet kamyonları ve otobüsler için yüksek performanslı şarj ağı kurulması ve geliştirilmesine yönelik faaliyet gösterecek yeni bir ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

- Refresco Deutschland Holding GmbH'nin ortak kontrolünün KKR & Co Inc'in Pegasus BidCo BV aracılığıyla dolaylı olarak KKR&Co Inc tarafından devralınması işlemine izin verildi.

- B.C. Jindal (Jindal) ailesinin plastik film işkolunun ortak kontrolünün Jindal grup şirketi olan Jindal Poly Films Limited ve Brookfield Asset Management Inc tarafından dolaylı olarak kontrol edilen Project Holdings Fourteen Limited tarafından devralınması işlemine onay verildi.

- Oman Insurance Company kontrolünde bulunan Dubai Starr Sigorta AŞ'nin hisselerinin tamamının, VHV Reasürans AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulunuldu.

İstanbul Havalimanı'nda hisse devrine onay

- Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ ve Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, IST Bilişim Teknolojileri AŞ, TAYA Liman İşletmesi AŞ, TAYA Gayrimenkul Yatırım İşletmeleri AŞ ve İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ'de sahip olduğu hisselerin, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması işlemine ve Murathan Doruk Günal ve Turhan Serdar Bacaksız'ın, TAYA Yolcu Hizmetleri AŞ ve TAYA Petrol Yatırımları AŞ'de sahip olduğu hisselerin Mehmet Kalyoncu ve Cengiztur Turizm AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ ve Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'nde bulunan paylarının Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığı kararına varıldı.