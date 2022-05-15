Atatürk Havalimanı'nda yıkım başladı, Bakan Kurum 'fidan dikim töreni'ni duyurdu

İstanbul Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nda yıkım başlarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Millet Bahçesi' için ilk fidanların dikileceğini duyurdu.

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapacağımız Türkiye’nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz" dedi.

Kurum açıklamasında şunları kaydetti:

"Tamamlandığında Dünya’nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek, İstanbul’a nefes aldıracak. Millet bahçemiz iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelemize güç katacak, İstanbul’un en merkezi afet toplanma alanı olacak.

İstanbul #85MilyonunBahçesi’yle daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz."

Dün Atatürk Havalimanı'na iş makinelerinin girdiği görüntülenmişti.