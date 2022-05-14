Yıkım hazırlığı: 'Rize Havalimanı açıldığı gün Atatürk Havalimanı'nı yıkıyorlar'

İYİP İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı önünden bir video paylaşarak yıkım hazırlığı yapıldığını duyurdu.
Kıdık, bugün aynı zamanda Rize Havalimanı'nın açılışı olduğunu hatırlatarak, bu açılış sırasında Atatürk Havalimanı'nın yıkılmak istendiğini ifade etti.
Niyet belli, zihniyet belli. Dün Katar Emiri Ankara’ya geldi, bugün Rize Havalimanı açılışı var ve bugün aynı zamanda Atatürk Havalimanının yıkılmaya başlandığı gün olacak. Siz milli değil milli değerlerin düşmanısınız. Artık yoruma gerek yok niyetinizi alenen belli ettiniz! pic.twitter.com/UNC6Dq5taV— Ali KIDIK (@alikdk) May 14, 2022