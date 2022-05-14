Yıkım hazırlığı: 'Rize Havalimanı açıldığı gün Atatürk Havalimanı'nı yıkıyorlar'

Niyet belli, zihniyet belli. Dün Katar Emiri Ankara’ya geldi, bugün Rize Havalimanı açılışı var ve bugün aynı zamanda Atatürk Havalimanının yıkılmaya başlandığı gün olacak. Siz milli değil milli değerlerin düşmanısınız. Artık yoruma gerek yok niyetinizi alenen belli ettiniz! pic.twitter.com/UNC6Dq5taV