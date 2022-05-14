Yıkım hazırlığı: 'Rize Havalimanı açıldığı gün Atatürk Havalimanı'nı yıkıyorlar'

AKP'nin bugün Rize Havalimanı açılışıyla eş zamanlı olarak Atatürk Havalimanı'nı yıkmak istediği öne sürüldü.

Haber Merkezi

İYİP İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı önünden bir video paylaşarak yıkım hazırlığı yapıldığını duyurdu.

Kıdık, bugün aynı zamanda Rize Havalimanı'nın açılışı olduğunu hatırlatarak, bu açılış sırasında Atatürk Havalimanı'nın yıkılmak istendiğini ifade etti.

Haber

Atatürk Havalimanı: 2 milyar doları çöpe atıp 142 milyon dolara bahçe yapıyorlar