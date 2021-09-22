İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde işçilerden eylem

Ataşehir’de bulunan İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde işçiler yatakhanelerde baş gösteren tahtakurusu sorununa isyan etti.

İstanbul Finans Merkezi şantiyesine ilişkin farklı gerekçelerle Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen ihbarlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez Reform İnşaat’ın işçileri, dün öğlen saatlerinde şantiye koşullarına itirazlarını dile getirdiler.

Yemekhane sorunları, kapasitenin üzerindeki koğuşlar ve yatakhanelerde baş gösteren tahtakurusu gibi sorunlardan bıkan işçiler toplu olarak bir araya gelerek koşullarını protesto ettiler ve yönetimin istifa etmesini istediler.

Kalabalık olarak gerçekleşen eyleme diğer firmaların işçileri de destek oldu.

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