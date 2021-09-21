Beşiktaş Belediyesi’nde hakkını isteyen işçiler işten çıkarıldı

Beşiktaş Belediyesi’ne hizmet veren taşeron firmaya bağlı çalışan ve bir süredir hakları için mücadele eden şoförlere işten çıkarıldıkları bildirildi.

Belediye’nin ulaşım biriminde çalışan işçiler; yol, yemek, fazla mesai ve yıllık izin haklarını alabilmek için Ağustos ayında Patronların Ensesindeyiz (PE) Beşiktaş Belediyesi Ulaşım Emekçileri Komitesi’ni kurmuş ve 31 Ağustos’ta belediyenin önünde bir basın açıklaması gerçekleştirmişti.

Taşeron firma tarafından 4 işçiye “kurum çalışanlarının huzurunu bozucu ve şirket hakkında itibarını zedeleyici ‘dedikodu’ mahiyetinde ifadeler kullandığınız ve iyi niyet hallerinin ihlaline sebebiyet verdiğiniz tespit edilmiştir” ifadelerinin gerekçe olarak yer aldığı işten çıkış belgesi tebliğ edildi.

İşçiler bu kararı kabul etmediklerini ve hakları için mücadele etmeye kararlı olduklarını belirttiler.

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