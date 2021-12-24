İstanbul Esenyurt’ta kadın cinayeti

İstanbul Esenyurt’ta market alışverişi yapmak için dışarıya çıkan üç çocuk annesi Meryem Yılmaz, daha önce internet üzerinden tanıştığı söylenen saldırgan tarafından İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir parkta 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Yılmaz’ı bıçaklayan saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören yurttaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Meryem Yılmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. (İHA)