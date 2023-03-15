İstanbul Eczacı Odası: Meslek örgütümüzün yetkilerini tırpanlayan yönetmeliği kabul etmiyoruz

İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yayınladığı “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili, "Meslek örgütümüzün yetkilerine müdahale eden yönetmeliği kabul etmiyoruz. Tek taraflı bir şekilde hazırlanmış yönetmelik değişikliğinin iptali için hukuki girişimi başlatacağız" açıklamasını yaptı.

İstanbul Eczacı Odası Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlanan "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. “Meslek Örgütümüzün Yetkilerine Müdahale Eden Yönetmeliği Kabul Etmiyoruz” başlığı altında yapılan açıklama şöyle:

'Türk Eczacıları Birliği'nin yetkileri ciddi anlanmada tırpanlanıyor'

"Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun dün yayınladığı 'Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', bölge eczacı odalarımızın ve Türk Eczacıları Birliği'nin yetki ve sorumluluklarına müdahale eden ve ciddi anlamda tırpanlayan bir niteliktedir.

Demokrasilerin en önemli özelliği, meslek örgütlerinin kendi alanlarıyla ilgili konularda yönetim süreçlerine katılmaları ve sorumluluk almaları esasına dayanmasıdır. Meslek örgütlerinin en önemli varlık nedeni de kendi alanlarıyla ilgili konularda söz söyleme ve karar alma sorumluluğunu merkezi otoriteyle paylaşabilmesidir. Çünkü, sahanın işleyişine, ortaya çıkan süreç ve sorunlara en iyi meslek örgütleri hâkimdir. Dolayısıyla en akılcı çözüm önerilerine de yine meslek örgütlerinin görüşleri doğrultusunda ulaşılabilir. Buna rağmen, söz konusu yönetmelik değişikliği öncesinde meslek örgütümüzle herhangi bir görüş alışverişinde bulunulmadığı gibi; yapılan bu değişiklikle sahada kesintisiz ilaç ve eczacılık hizmeti sunan meslektaşlarımızın çalışma şartlarında değişiklik yapma yetkisi tek elde toplanmış, bu anlamda bölge eczacı odalarımız yok sayılmıştır.

Ülkemizin dört bir yanında, eczacılar her daim ilaca ve eczacılık hizmetlerine kesintisiz erişimin garantisi olmuşlardır. Aynı şekilde, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ilk gününden itibaren de en iyi şekilde organize olup bölgeye süratle intikal ederek kurmuş olduğumuz sahra eczanelerimiz ve bölgede hizmet sunan tüm afet eczanelerimiz ile deprem bölgesinde kesintisiz ve ücretsiz ilaç ve eczacılık hizmeti sunduk. Bu hizmeti halen fedakârca sürdüren meslektaşlarımızın ve deprem bölgesinde sunulan hizmetin ve organizasyonun mimarı olan Birliğimizin ve Bölge Eczacı Odalarımızın bu düzenlemeyi kabul etmesi mümkün değildir.

Meslek örgütümüzle hiçbir şekilde istişare edilmeden, 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’na aykırı bir şekilde Birliğimizin tanımlanmış yetki ve sorumluluklarını yok sayan, bölge eczacı odalarımız ile Türk Eczacıları Birliği'nin yetkilerini ve sorumluluklarını tırpanlayan, 'Ben yaptım oldu' mantığıyla tek taraflı bir şekilde hazırlanmış bu yönetmelik değişikliğinin iptali için hukuki girişimlerimizi derhal başlatacağız."