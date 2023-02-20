İstanbul Eczacı Odası: Depremzedelere ilaç fiyat farkı uygulamasına son verin

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, depremzedelerin, afet bölgesi dışında kalan eczanelerden ilaç almak istediklerinde ilaç fiyat farkı ödemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, depremzedelere ilaç fiyat farklarının çıktığı reçete örneklerini de paylaşarak, durumu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkililerine ilettiklerini, ancak bir sonuç alamadıklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'nın depremzedelere ilaç fiyat farkı çıkmaması için gerekli düzenlemeleri bir an önce yapması gerektiğini vurgulayan Özcan, şunları dile getirdi:

"Depremzede vatandaşlarımız, muayene ücreti ve hasta katılım payı ödemiyor, ancak çok ciddi tutarlarda ilaç fiyat farkları ödemek zorunda kalıyor. Bu kişiler yakınlarını kaybetmişler, evlerinden olmuşlar, yaşadıkları yerden kilometrelerce uzakta zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Depremzedelere, ilaçlarını almak istediklerinde ilaç fiyat farkı çıkmasını kabullenemiyoruz. Vicdanları sızlatan bu duruma son verin." (ANKA)