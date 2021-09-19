İstanbul Eczacı Odası başkanlığına Şeker Pınar Özcan seçildi

İstanbul Eczacı Odası Genel Kurulu seçimleri sonuçlandı. İstanbul Eczacı Hareketi grubu adayı Şeker Pınar Özcan yeni oda başkanı oldu.

İstanbul Eczacı Odası'nın dün Şişli Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde başlayan Genel Kurulu'nda Divan Başkanı Ecz. Sibel Özkan Tarım "Kadın cinayetleri politiktir” diyerek kadın meslektaşlarını kürsüye davet etmişti. Kadın cinayetleri, kadınlara yönelik şiddet ve baskılar ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kadın eczacılar tarafından protesto edilmişti.

İEO Genel Kurulu Divan Başkanı Ecz. Sibel Özkan Tarım'ın çağrısı üzerine "Kadın cinayetleri politiktir” diyerek kadın meslektaşlarımız kürsüye çıktı ve kadın cinayetlerini, kadınlara yönelik baskıları, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini protesto etti. pic.twitter.com/zqWRf9eTMH — İstanbul Eczacı Odası (@ist_eczaciodasi) September 18, 2021

Bugün Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde yapılan seçimleri İstanbul Eczacı Hareketi grubu kazandı.

Seçim sonuçlarına göre İstanbul Eczacı Odası'nın yeni dönem yönetim kurulu üyeleri Şeker Pınar Özcan, Zeki Salih Özcan, Fisun Tunalıoğlu, Murat Tülü, Nevhayal Kara, Nuri Hacıoğlu, Simla Dilara Sezgin oldu.