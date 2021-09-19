HPV aşı dayanışması İskenderun'da

Kadınlarda rahim ağzı kanseri başta olmak üzere bir dizi kanser türüne yol açan Human Papilloma Virüs'e karşı aşının ücretsiz olması için Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği geçtiğimiz aylarda bir kampanya başlatmıştı.

Boğun Eğmeyen İlaç Emekçileri de daha fazla kadının HPV'ye karşı aşılanabilmesi için bir dayanışma kampanyası başlatmıştı.

Kampanya yurdun farklı bölgelerinde büyüyerek devam ediyor. Bugün de Hatay'daki eczacıların katkılarıyla İskenderun'da 17 genç kadın HPV aşısını oldu.

Aşılanan genç kadınlarla Hatay Eczacı Odası İskenderun Temsilciliği'nde HPV'ye dair bilgilendirici sohbet edildi.

Bugün #İskenderun'daydık, inanıyoruz ki yarın mücadelemize güç katacak meslek odalarının ve sağlık emekçilerinin desteğiyle başka başka yerlerde olacağız! #hpvasısıuecretsizolsun talebimizi kabul ettirene kadar dayanışmayı büyüteceğiz! https://t.co/a1Z4oqtm47 — HPV Aşısı Ücretsiz Olsun (@as_hpv) September 19, 2021

Daha önce de Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Gökbük Köyü'ndeki köy evinde kampanya kapsamında genç kadın ve çocuklara HPV aşıları yapılmıştı.