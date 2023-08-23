İstanbul Bayrampaşa'da kadın cinayeti

İstanbul Bayrampaşa'da dün akşam saatlerinde bir kadın cinayeti işlendi. Meryem Çap adlı kadın, evli olduğu Şehmuz Çap tarafından silahla vurularak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre olay saat 22.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'nde gerçekleşti. Şehmuz Çap oturdukları dairede eşi Meryem Çap'ı silahla vurdu. Şehmuz Çap olay yerinden kaçarken, Meryem Çap yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak Meryem Çap'ı en yakın hastaneye kaldırdı. Meryem Çap'ın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği dairede inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.