Antalya'da kadın cinayeti: İş yerine gelen eşi tarafından öldürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadın, çalıştığı iş yerine gelen eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Bir zincir markette çalışan 26 yaşındaki Sümeyye Y, iş yerine gelen eşi M.Y. ile tartıştı. Sümeyye Y, M.Y'nin bıçakla kovalaması üzerine kendisini marketin deposuna kilitledi. Kapıyı kırarak içeri giren ve Sümeyye Y'yi bıçaklayan M.Y. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Sümeyye Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sümeyye Y'nin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bölgeden kaçan zanlının yakalanması için başlatılan çalışmanın devam ettiği aktarıldı. (AA)