İstanbul Barosu’nda seçim: Ümit Kocasakal başkan oldu
soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 25.10.2026 , 20:53 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 , 20:54
İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu’nda resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Güç Birliği Grubu adayı Ümit Kocasakal, seçimi kazanarak başkan seçildi.
Haliç Kongre Merkezi’nde 9 adayın yarıştığı seçimde oy işlemi 17.00’de tamamlandı.
Oy sayımının tamamlanmasının ardından seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Ümit Kocasakal seçimi 9 bin 548 oy ile kazandı.
Cumhuriyet’in aktardığına göre seçimde İbrahim Kaboğlu 6 bin 607, Atakan Selanik 3 bin 546, Hasan Kılıç 3 bin 316, Korkut Kanadoğlu 2 bin 424, Arife Dinç bin 362, Salih Uçar 660, Gülbeyaz Karadeniz 439, Metin Uraçin 89 oy alırken 389 oy boş ve geçersiz olarak sayıldı.
soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.
soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.