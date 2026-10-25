İstanbul Barosu’nda seçim: Ümit Kocasakal başkan oldu

İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu’nda resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Güç Birliği Grubu adayı Ümit Kocasakal, seçimi kazanarak başkan seçildi.

Haliç Kongre Merkezi’nde 9 adayın yarıştığı seçimde oy işlemi 17.00’de tamamlandı.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Ümit Kocasakal seçimi 9 bin 548 oy ile kazandı.

Cumhuriyet’in aktardığına göre seçimde İbrahim Kaboğlu 6 bin 607, Atakan Selanik 3 bin 546, Hasan Kılıç 3 bin 316, Korkut Kanadoğlu 2 bin 424, Arife Dinç bin 362, Salih Uçar 660, Gülbeyaz Karadeniz 439, Metin Uraçin 89 oy alırken 389 oy boş ve geçersiz olarak sayıldı.

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