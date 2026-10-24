İstanbul Barosu Genel Kurulu başladı: LGBT bayrağı açanlara saldırı düzenlendi, Kaboğlu'nun grubu salonu terk etti

İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu bugün Haliç Kongre Merkezi’nde başladı.

Genel kuruldan önce mevcut Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu, diğer adayların stantlarını gezdi. Avukatlar onu “Hak, hukuk, adalet” sloganlarıyla karşıladı. Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı’nın adayı Ümit Kocasakal ise “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarıyla alana girdi. Salonda, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın fotoğrafının olduğu bir döviz de vardı.

Açılış konuşmasını Divan Başkanı Mert Er Karagülle yaptı. Genel kurulda gerilim en yükseldiği an, Bağımsız Avukatlar Grubu’nun adayı Arife Gökkaya Dinç'in konuşmasından hemen sonra yaşandı. Dinç kürsüden inerken, bazı kişiler LGBT karşıtı olduğunu belirttikleri Dinç'e karşı LGBT bayrağı açtı.

Bunun üzerine bir grup sloganlar atarak bayrak açanlara saldırdı. Divan Başkanı Karagülle, saldıranların Ankara Barosu’na kayıtlı 5 kişi olduğunu duyurdu. Olayın hemen ardından Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu “Baroda terörist istemiyoruz” sloganları attı. Salonda gerginlik arttı. Kaboğlu'nu aday gösteren Değişim İçin Avukatlar Grubu salonu terk etti.

Kim, ne dedi?

Kaboğlu’nun konuşmasında öne çıkan başlıklar, avukatların ekonomik durumu ve baroya açılan davalar oldu. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında görevlendirilen avukatlara ödenen ücretlerin “angaryaya” dönüştüğünü söyledi. Ücretlerin düzenlenmesi için dava açtıklarını belirtti. Kaboğlu, “Barolar, bağımsız avukatlar özgür değilse savunma çöker. İyi avukatlar iyi hakimler yaratır” dedi.

Kaboğlu ayrıca baro yönetimine açılan davaları anlattı. İki yıl önce seçilen yönetimin, göreve geldikten iki ay dolmadan soruşturmayla, beşinci ayında ise görevden alma kararıyla karşılaştığını söyledi.

Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı’nın adayı Ümit Kocasakal konuşmasını tamamladığı sırada yuhalandı.

Cumhuriyet Avukatları Grubu’nun adayı Atakan Adem Selanik, Kocasakal’a seslendi. Önceki başkanlığında neyi bitiremediği için yeniden aday olduğunu sordu.

Avukat Hakları Grubu’nun adayı Korkut Kanadoğlu, anayasaya aykırı davranan savcı ve yargıçları “tek tek not aldıklarını” söyledi. Avukatların ekonomik bağımsızlığı olmadan bağımsız yargının olamayacağını anlattı.

Seçim yarın

Genel kurulun ikinci günü yarın, yapılacak. Avukatlar Haliç Kongre Merkezi’nde kurulacak sandıklarda 09.00 ile 17.00 arasında oy kullanacak. Oyların sayılmasıyla birlikte baro başkanı, yönetim kurulu, denetim ve disiplin kurulları ile Türkiye Barolar Birliği delegeleri belli olacak.

Başkanlık için 9 aday yarışıyor: Değişim İçin Avukatlar Grubu’ndan mevcut Başkan İbrahim Özden Kaboğlu, Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı’ndan Ümit Kocasakal, Önce İlke ÇAG ve Önce İlke ÇAG Yükseliş’in ortak adayı Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu’ndan Korkut Kanadoğlu, Bağımsız Avukatlar Grubu’ndan Arife Gökkaya Dinç, Cumhuriyet Avukatları Grubu’ndan Atakan Adem Selanik, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu’ndan Salih Uçar, İstanbul Avukatlar Birliği’nden Metin Üraçin ve bağımsız aday Gülbeyaz Karadeniz.

Seçim, İzmir Barosu’ndaki değişimin hemen ardından yapılıyor. İzmir’de 8 yıldır yönetimde olan Çağdaş Avukatlar Grubu seçimi kaybetmiş, yönetim Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu’na geçmişti.

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