İstanbul Barosu yönetiminin beraatına istinaftan onay

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında açılan davada verilen beraat kararı, istinaf incelemesinden de geçti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, savcılığın beraat kararına yönelik başvurusunu esastan reddetti.

Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Suriye’nin kuzeyindeki bir operasyona ilişkin yaptıkları açıklamalar nedeniyle “basın ve yayın yolu ile terör propagandası yapmak” ve “basın ve yayın yolu ile yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamalarıyla yargılanıyordu.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ocak’ta görülen karar duruşmasında suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların ayrı ayrı beraatına oybirliğiyle karar vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise kararı istinafa taşımıştı.

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İstinaf başvurusu esastan reddedildi

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararında usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti. Daire, delillerde ve yargılama işlemlerinde eksiklik olmadığını, ispat bakımından yapılan değerlendirmenin de yerinde olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet savcısının istinaf gerekçelerini yerinde görmeyen mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 280/1-a maddesi uyarınca başvurunun esastan reddine hükmetti.

Görevden alma davası da sürüyor

İstanbul Barosu, kararın ardından yaptığı açıklamada, beraat kararının istinaf incelemesinden geçmesinin baroların insan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve demokratik hukuk devleti ilkelerini savunma sorumluluğu açısından önem taşıdığını belirtti.

Baro yönetimi, ceza davasındaki kararın, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması istemiyle İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen ve istinaf incelemesi devam eden dava bakımından da önemine dikkat çekti.

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