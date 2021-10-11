İstanbul Avcılar’da kadın cinayeti

İstanbul Avcılar’da E-5 Haramidere bağlantı yolunda bir araç yangını ihbarı alan polis ekipleri ve itfaiye olay yerine sevk edildi. Yanan araç kısa sürede söndürülürken, aracın Avcılar'da yaşayan Esra Yıldız ve Nurettin Yıldız çiftine ait olduğu tespit edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri çifte telefonla ulaşamayınca, aile yakınlarına haber verdi. Yıldız ailesinin evine giden yakınları kapıyı açamadılar. Polis gözetiminde kapı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren polis, Esra Yıldız'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yıldız'ın boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, gece 2 şahsın eve girdiğini belirledi. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.