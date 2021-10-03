İstanbul Avcılar'da bir evde patlama

İstanbul Avcılar'da bir evde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Haber Merkezi

İstanbul Avcılar'da bir evde patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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