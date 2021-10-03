İstanbul Avcılar'da bir evde patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişinin yaralandığı öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
sol-istanbul
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul Avcılar'da bir evde patlama
İstanbul Avcılar'da bir evde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.
Haber Merkezi
İstanbul Avcılar'da bir evde patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişinin yaralandığı öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.