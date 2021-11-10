TÜİK, işsizliğin eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleştiğini öne sürdü.
TÜİK'in açıkladığı bu verilere karşın DİSK, geniş tanımlı işsizlik verilerinin yüzde 30'a yaklaştığını açıklamıştı.
Ali Ufuk Arikan
İşsizlik oranı açıklandı
TÜİK resmi işsizlik verilerini açıkladı, işsizliğin 0,3 puan azalışla yüzde 11,5 seviyesinde olduğunu öne sürdü.
Haber Merkezi
TÜİK, işsizliğin eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleştiğini öne sürdü.
TÜİK'in açıkladığı bu verilere karşın DİSK, geniş tanımlı işsizlik verilerinin yüzde 30'a yaklaştığını açıklamıştı.