İşsizlik oranı açıklandı

TÜİK resmi işsizlik verilerini açıkladı, işsizliğin 0,3 puan azalışla yüzde 11,5 seviyesinde olduğunu öne sürdü.

Haber Merkezi

TÜİK, işsizliğin eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleştiğini öne sürdü.

TÜİK'in açıkladığı bu verilere karşın DİSK, geniş tanımlı işsizlik verilerinin yüzde 30'a yaklaştığını açıklamıştı.

Haber

İşsizlik salgının ilk aylarından daha kötü: 9 milyon 837 bin kişi işsiz