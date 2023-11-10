İşsizlik eylülde binde 1 azaldı: Geniş tanımlı işsiz sayısı 8,3 milyon

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik eylülde bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 9,1'e düştü.

Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen atıl iş gücü oranı 1,2 puanlık azalışla yüzde 21,8 oldu.

Dar ve geniş tanımlı işsizlik oranı arasındaki makas 12,7 puan oldu. Dar ve geniş işsizlik arasındaki makasın bu denli açılmasının en önemli nedeni zamana bağlı eksik istihdam sayısı, ümidini kaybedenlerin, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların ve iş arayıp işbaşı yapamayacak olanların sayısındaki artışa işaret ediyor.

Geniş tanımlı işsiz sayısı 1 yılda 723 bin arttı

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre, son 1 yılda geniş tanımlı işsiz sayısı 723 bin artarak 7,6 milyondan 8,3 milyona yükseldi. Pandemi sonrası geniş tanımlı işsizlik oranı 2,8 puan, geniş tanımlı işsiz sayısıysa 1 milyon 883 bin kişi arttı.

İstihdam oranı 0,2 puan azalışla yüzde 48,3 olurken, iş gücüne katılma oranı 0,2 puan azalışla yüzde 53,2'ye geriledi. Genç işsizlikse 0,2 puan azalarak yüzde 16,7'ye geriledi.