'İşsiz sayısının azalması hayatın olağan akışına aykırı... Bu inanılmaz bir tablo'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül dönemine ilişkin üçüncü çeyrek işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre 57 bin kişi azalarak 3 milyon 842 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puanlık düşüşle yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu verilere göre işsizlik oranı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 1,7 puan azaldı.
Yılın üçüncü çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1,1 puanlık azalışla yüzde 22,1, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,5 puanlık yükselişle yüzde 32,4 oldu.
'TÜİK verileri işgücü piyasası gerçeklerini yansıtmaktan uzak'
DİSK-AR'sa sosyal medya hesabından TÜİK'in açıklamasına tepki gösterdi. "TÜİK'e göre işsizlik Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde bir önceki üç aylık döneme göre 57 bin azalmış!" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: