'İşsiz sayısının azalması hayatın olağan akışına aykırı... Bu inanılmaz bir tablo'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül dönemine ilişkin üçüncü çeyrek işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre 57 bin kişi azalarak 3 milyon 842 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puanlık düşüşle yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu verilere göre işsizlik oranı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 1,7 puan azaldı.

Yılın üçüncü çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1,1 puanlık azalışla yüzde 22,1, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,5 puanlık yükselişle yüzde 32,4 oldu.

'TÜİK verileri işgücü piyasası gerçeklerini yansıtmaktan uzak'

DİSK-AR'sa sosyal medya hesabından TÜİK'in açıklamasına tepki gösterdi. "TÜİK'e göre işsizlik Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde bir önceki üç aylık döneme göre 57 bin azalmış!" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşten çıkarma yasağının olduğu bir önceki döneme (Nisan-Mayıs-Haziran 2021) göre işten çıkarma yasağının kalktığı Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 döneminde işsiz sayısının 57 bin azalması hayatın olağan akışına aykırıdır.

Nitekim Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 döneminde İŞKUR'a işsizlik ödeneği başvurusu yapanların sayısı 518 bin artarken, kayıtlı işsiz sayısı ise 400 bin artmıştır. Kayıtlara dayalı İŞKUR verileri ile ankete dayalı TÜİK verileri arasındaki devasa fark vardır. Bu fark TÜİK verilerinin işgücü piyasası gerçeklerini yansıtmaktan uzak olduğunu gösteriyor. Aynı üç aylık dönem için bir resmi kurum (İŞKUR) 400-500 bin kişilik işsizliğe işaret ederken diğeri (TÜİK) 57 bin azalıştan söz ediyor. Bu inanılmaz bir tablodur."