İsrailli vekil: Gazze'ye nükleer bomba atalım

Cumartesi günü Filistin güçlerinin İsrail'e sızmasının ardından İsrail, hiçbir hedef gözetmeksizin Gazze'yi yerle bir etmeye başladı. Gazze'deki iki milyonu aşkın insanın tamamını hedef alan İsrail saldırısı, Gazze'ye su, gıda ve elektrik verilmemesini de kapsıyor. İsrail Savunma Bakanı, Filistinliler için "insansı hayvanlar" ifadesini kullandı.

İsrail'in insanlık dışı yaklaşımının son örneği, Netanyahu partisinden bir milletvekilinden geldi.

Tally Gotliv, X'te paylaştığı mesajında, "Jericho füzesi! Jericho füzesi! Stratejik alarm. Silahlı kuvvetler girmeden önce. Kıyamet günü silahı! Benim görüşüm bu. Allah hepimize güç versin" dedi.