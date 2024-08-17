İsrailli bakanın ‘Haniye’nin oğullarıyla Erdoğan arasında para ihtilafı’ iddiasına yalanlama

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Tahran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin oğullarıyla görüşmesinde para işleriyle ilgili bir ihtilafın yaşandığını öne sürdü.

X hesabından yaptığı paylaşımda, Haniye’nin Türk bankalarında 3 milyar dolarlık hesabı olduğunu öne süren Katz, Erdoğan ile görüşen Haniye’nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye’nin bu parayı talep ettiğini, Erdoğan’ınsa talebi reddettiğini iddia etti.

İsrailli bakanın paylaşımına Ankara'dan ilk tepki Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın şehit İsmail Haniye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır" denildi.

Bakanlık "Dikkatleri Gazze'de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de yaptığı açıklamada Katz’ın iddiasını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, iddia edildiği gibi Türk bankalarında bir birikimi bulunmamaktadır" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam'ı kabul etmiş, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletmiştir. Kabul sırasında İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın iddia ettiği gibi bir konu kesinlikle gündeme gelmemiştir."

Açıklamada ayrıca “İsrail'in Filistin'deki soykırımını meşru göstermek ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz” denildi.