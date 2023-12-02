İsrailli bakanın 'Hamas teröristlerini ülkenizde ağırlayabilirsiniz' sözlerine Ankara'dan yanıt

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen sosyal medya hesabından Türkiye Cumhurbaşkanlığı hesabını etiketleyerek "Yok edilmeyen ve Gazze'den kaçan Hamas teröristlerini ülkenizde ağırlayabilirsiniz" dedi. Cohen'e Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yanıt verdi.

Cohen bugün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hamas-IŞİD terör örgütü Gazze'de ertesi güne kalmayacak. İsrail'in güvenliği adına ve bölge sakinlerine daha iyi bir gelecek yaratmak için Gazze'yi Hamas'tan kurtaracağız. Siz Türkiye Cumhurbaşkanlığı yok edilmeyen ve Gazze'den kaçan Hamas teröristlerini ülkenizde ağırlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin verdiği yazılı yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"İsrail-Filistin sorununun geçmişinde de gördüğümüz üzere: İsrail, Filistinlilere baskı uygulamayı ve onların temel özgürlüklerini yok etmeyi sürdürdükçe; kolektif ve bireysel haklarını savunan Filistinli sayısı daha da artacak ve İsrail daha fazla direnişle karşılaşacaktır.

Mevcut sorunun temelinde İsrail'in hukuku, insan haklarını ve evrensel ilkeleri tamamen hiçe sayan işgalci tutumu, yayılmacı zihniyeti ve baskıcı eylemleri yatmaktadır.

İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez."