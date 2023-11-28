İsrailli bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya 'koalisyon hükümetini dağıtma' tehdidi

Filistin karşıtı açıklamalarıyla bilinen aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtma tehdidinde bulundu.

Ben-Gvir paylaşımında "Savaşın durdurulması = hükümetin dağılması" ifadesini kullandı.

İsrail'de koalisyon hükümetini kurmak için 120 sandalyeli parlamentonun salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteğini almak gerekiyor.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini oluşturan partilerin sandalye sayısı 64.

Koalisyonda yer alan Ben-Gvir'in liderliğindeki Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinin 5 milletvekili bulunuyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmıştı. Katar ve Mısır'ın arabulucuğunda İsrail'le Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım'da Gazze'deki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmişti. Görüşmeler sonrası bu "insani ara" 2 gün daha uzatılmıştı.