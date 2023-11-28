Esir takasında 5. gün: 10 İsrailli esir Kızılhaç yetkililerine teslim edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına "insani ara" verilmesinin ardından esir takası 5. gününde de sürdü.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

Öte yandan İsrail'le Hamas arasında "insani aranın" iki daha gün uzatılması kapsamında İsrail hapishanelerinden bu akşam serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isim listesi yayımlandı. Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre serbest bırakılacaklar arasında 15 kadın ve 15 çocuk bulunuyor.