İsrail'in zorla alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Avila ve Keşek serbest bırakıldı

İsrail'in zorla alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Thiago Avila ile Seyf Ebu Keşek, salıverilerek sınır dışı edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aktivistlere ilişkin soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Keşek ile Avila'nın bugün İsrail'den sınır dışı edildikleri belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukayı sürdüreceği ve ablukanın ihlalini kabul etmeyeceği kaydedildi.

Zorla gözaltı ve işkence

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kaldı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulundu.

Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyulduktan sonra Filistinli-İspanyol Saif Ebu Keşek ile Brezilyalı Thiago Avila’yı serbest bırakılmadı ve sorgu için İsrail'e götürdü. Kişk ve Avila'nın, İsrail'de yoğun fiziki işkence gördükleri ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldıkları belirtildi.

İsrail mahkemesi geçtiğimiz salı günü, haklarında herhangi bir suçlama yöneltilmemesine rağmen iki ismin tutukluluğunu bugüne kadar uzattı. Adalah daha önce İsrail’in eylemcileri “terör örgütleri ve yabancı ajanlarla bağlantılı olmakla” suçladığını açıklamıştı.