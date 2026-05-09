soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

İsrail’in alıkoyduğu iki Gazze filosu üyesi serbest bırakılacak

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu’ndan Saif Ebu Keşek ve Thiago Avila’nın İsrail tarafından serbest bırakılacağı bildirildi. İnsan hakları grubu Adalah, iki ismin sınır dışı edilmek üzere göç makamlarına teslim edileceğini açıkladı.

Dış Haberler

Yayın Tarihi: 09.05.2026 , 22:57

İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan filodan alıkoyduğu iki aktivistin serbest bırakılacağı bildirildi.

Filistinli-İspanyol Saif Ebu Keşek ile Brezilyalı Thiago Avila’nın cumartesi günü serbest bırakılacağını duyuran insan hakları grubu Adalah, iki ismin sınır dışı işlemleri için göç makamlarına teslim edileceğini açıkladı. Örgüt, süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Uluslararası sularda durduruldular

Ebu Keşek ve Avila, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Global Sumud Filosu’nda yer alıyordu. Filo, İsrail güçleri tarafından Yunanistan açıklarında uluslararası sularda durdurulmuştu. Filodaki diğer 168 kişi Girit’e götürülüp serbest bırakılmış, Ebu Keşek ve Avila ise İsrail’e götürülerek sorgu için alıkonulmuştu.

Tecrit ve açlık grevi

Adalah, iki üyenin gözaltı sürecinde tecrit altında ve cezalandırıcı koşullarda tutulduğunu duyurmuştu. Örgüt, iki akismin açlık grevinde olduğunu, Ebu Keşek’in salı gününden bu yana su içmeyi de reddettiğini bildirmişti.

İsrail mahkemesi salı günü, haklarında herhangi bir suçlama yöneltilmemesine rağmen iki ismin tutukluluğunu pazar gününe kadar uzatmıştı. Adalah daha önce İsrail’in eylemcileri “terör örgütleri ve yabancı ajanlarla bağlantılı olmakla” suçladığını açıklamıştı.

