İsrail Gazze filosundan alıkoyduğu iki kişinin tutukluluğunu uzattı: Darp ve işkenceye maruz kaldılar

Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na müdahale eden İsrail, alıkoyduğu iki filo mensubunun tutukluluğunu uzattı.

İsrail’in Yunanistan açıklarında, uluslararası sularda durdurduğu filoda bulunan 175 kişiden yalnızca İspanya vatandaşı Saif Ebu Keşek ve Brezilyalı Thiago Avila’nın İsrail’de tutulmaya devam ettiği bildirildi.

Aşkelon’daki mahkeme, iki kişinin gözaltı süresini iki gün daha uzattı. İsrail makamlarının gözaltı süresinin dört gün uzatılmasını talep ettiği aktarıldı.

Açlık grevindeler

Fransa, İspanya ve İtalya’dan 12 Nisan’da yola çıkan ve 50’den fazla tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye uygulanan İsrail ablukasını kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı hedefliyordu.

Filoda yer alan Ebu Keşek ve Avila’nın gözaltına alındıkları günden bu yana açlık grevinde oldukları, su içmeye devam ettikleri belirtildi. İsrail merkezli insan hakları ve hukuk örgütü Adalah, iki ismin Shikma Cezaevi’nde ziyaret edildiğini ve ifadelerinde fiziksel şiddet, elleri bağlı ve gözleri kapalı şekilde tutulma, uzun süre stres pozisyonlarında bekletilme gibi kötü muamele iddialarının yer aldığını açıkladı.

Brezilyalı Thiago Avila ve İspanyol Saif Ebu Keşek, Aşkelon’daki mahkemede.

‘Yüzünde ve ellerinde morluklar oluştu’

Küresel Sumud Filosu’nun açıklamasına göre Filistin kökenli İspanya-İsveç yurttaşı Saif Ebu Keşek, Barcelona merkezli bir dayanışma grubunun üyesi. Filistin’le dayanışma hareketlerinde 20 yılı aşkın süredir yer alan Ebu Keşek, İsrail güçleri tarafından Girit açıklarında alıkonulduktan sonra Aşkelon’daki Şikma Cezaevi’ne götürüldü.

Adalah’ın aktardığına göre Ebu Keşek, alıkonulduğu andan cezaevine götürülene kadar elleri bağlı ve gözleri kapalı şekilde tutulduğunu, yüzüstü yatırıldığını ve bunun yüzünde ve ellerinde morluklara yol açtığını anlattı.

Brezilyalı çevre ve Filistin dayanışma hareketi üyesi Thiago Avila’nın ise İsrail askerleri tarafından yere yüzüstü sürüklendiği, darbedildiği ve iki kez bayıldığı belirtildi. Brezilya Büyükelçiliği yetkililerinin yaptığı görüşmede Avila’nın yüzünde izler gördüğü ve aktivistin özellikle omuz bölgesinde ciddi ağrıdan şikayet ettiği aktarıldı.

İspanya ve Brezilya’dan tepki

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Ebu Keşek’i hukuka aykırı biçimde alıkoyduğunu belirterek serbest bırakılmasını istedi. İspanya ve Brezilya, filo üyelerinin uluslararası sularda alıkonulmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Küresel Sumud Filosu, yaptığı açıklamada sivillerin uluslararası sulardan zorla İsrail’e götürülmesinin, işkence iddiaları ve adil süreçten yoksun bırakılmayla birlikte uluslararası hukukun ağır ihlali anlamına geldiğini belirtti. Örgüt, hükümetlere, insan hakları kuruluşlarına ve hukuk kurumlarına iki filo mensubunun serbest bırakılması için harekete geçme çağrısı yaptı.