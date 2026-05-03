İsrail’den ABD’li silah tekellerine milyarlarca dolarlık savaş uçağı siparişi

İsrail, ABD’li silah üreticileri Lockheed Martin ve Boeing’den iki yeni muharip filo oluşturacak F-35 ve F-15IA savaş uçaklarının satın alınmasına son onayı verdi.

İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Satın Alma Komitesi anlaşmayı bugün onayladı. Söz konusu alım, İsrail ordusunu güçlendirmeyi amaçlayan 350 milyar şekellik, yaklaşık 119 milyar dolarlık programın ilk aşaması olarak duyuruldu.

Savunma Bakanlığı Genel Direktörü Amir Baram, kararın yalnızca “savaş dönemindeki acil tedarik ihtiyaçlarıyla” sınırlı olmadığını belirterek, İsrail ordusunun “10 yıl ve sonrasındaki üstünlüğünü güvence altına alma” hedefiyle hareket ettiklerini söyledi.

Baram, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın “ABD-İsrail stratejik ilişkisinin ne kadar kritik olduğunu” ve “gelişmiş hava gücünün vazgeçilmezliğini” bir kez daha gösterdiğini savundu.

Anlaşma kapsamında İsrail’in Lockheed Martin’den dördüncü F-35 filosunu, Boeing’den ise ikinci F-15IA filosunu satın alması öngörülüyor. Boeing’e aralık ayında İsrail için 25 yeni F-15IA savaş uçağını ve 25 uçaklık opsiyonu kapsayan 8,6 milyar dolarlık sözleşme verilmişti.

Baram, bir sonraki adımın ABD hükümeti ve ordusuyla anlaşmaların nihai hale getirilmesi olacağını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uçak alımının İsrail’in “ezici hava üstünlüğünü” pekiştireceğini söyledi. Netanyahu, bu üstünlüğün İran’a karşı yürütülen 12 günlük savaşta ve devam eden operasyonlarda gösterildiğini belirterek, “Pilotlarımız gerekirse İran hava sahasının her yerine ulaşmaya hazır” dedi.

Katz: Hava üstünlüğünü korumalıyız

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da İran’a karşı savaşın hava kuvvetlerinin “belirleyici rolünü” ortaya koyduğunu ileri sürdü. Katz, yeni uçakların “otonom uçuş kabiliyetleri”, “yeni nesil savunma sistemleri” ve “uzayda askeri üstünlük” hedefleri açısından teknolojik sıçrama sağlayacağını savundu.

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a karşı savaş başlatmış, 8 Nisan’dan bu yana kırılgan bir ateşkesin yürürlükte olduğu bildirilmişti. ABD Donanması’nın İran limanlarına yönelik ablukası ise sürüyor.