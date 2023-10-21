İsrail'in yakıt girişini engellediği Gazze'de 130 bebek ölüm tehdidi altında

İsrail'in yoğun saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yakıt girişine izin vermemesi, bölge hastanelerindeki 130 prematüre bebeği ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölge hastanelerinde yakıt yetersizliği nedeniyle jeneratörlerin çalıştırılmasında sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde 130 prematüre bebek, İsrail işgalinin hastane jeneratörlerini çalıştırmak için gerekli yakıtın getirilmesine engel olmasındaki ısrarı sebebiyle ölüm riskiyle karşı karşıya" ifadesi kullanıldı.

Hastanelerdeki elektrik sıkıntısı, tıbbi araç gereçlerin kullanımını zorlaştırarak hasta ve yaralıların tedavisine engel oluyor.

Derinleşen yakıt kriz için birçok ülke destek açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazzeli bebekler için son saatler olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye olarak her türlü yardıma hazırız" ifadesini kullandı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamayla Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.